به مناسبت گرامیداشت هفته دولت مجموعه‌ای از طرح‌های ارتباطات مخابراتی با هدف توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات در شهرستان‌های ایذه، باغملک و دزپارت به بهره‌برداری رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آیین افتتاح طرح‌های ارتباطات مخابراتی باحضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران ایذه، باغملک و دزپارت، مدیر مخابرات منطقه خوزستان، مدیر ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، معاون ارتباطات سیار، رؤسای مخابرات ایذه، باغملک، بخشداران و دیگر مسئولین محلی در محل فرمانداری شهرستان ایذه برگزار شد.

رحیم فلاح زاده، مدیر مخابرات منطقه خوزستان در این مراسم گفت: احداث و راه‌اندازی سایت‌های تلفن همراه اول uso بیضی‌تک و اکبرآباد ایذه و گرمت و شیوند دزپارت با اعتباری معادل ۲۹۰ میلیارد ریال و ارتقاء فناوری سایت‌های چال آبزای بخش سوسن و نوترکی غربی ایذه و گویله دزپارت و دره‌استل، شهرک ماوی، بارانگرد، پتک جلالی شهرستان باغملک با اعتباری بیش از ۲۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات توسط مخابرات خوزستان به انجام رسیده است.

وی افزود: همچنین احداث دو دکل مخابراتی و سایت پرسرعت شهری همراه اول در مهمانسرای فرمانداری و محله ارغوانی باغملک با اعتبار ۱۴۴ میلیارد ریال، اجرای طرح فیبرنوری (FTTH) طرح‌های اختصاصی ادارات، دستگاه‌ها و بانک‌ها و توسعه زیر ساخت فیبرنوری منارل و کسب و کار‌ها به طول ۱۱ کیلومتر در شهرستان‌های ایذه و باغملک با هزینه‌ای معادل ۷۷ میلیارد ریال و افزایش ظرفیت ارتباطی و پهنای باند در شهرستان‌های دهدز، ایذه و دزپارت با اعتباری معادل ۴۰ میلیارد ریال از دیگر طرح‌های اجرا شده است.

فلاح زاده ادامه داد: توسعه و نوسازی سیستم‌های پاور و کولینگ مراکز و سایت‌های همراه اول در شهرستان‌های ایذه و باغملک نیز با هزینه‌ای بیش از ۲۷ میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت مخابرات ایران اجرا شده است.

مدیر مخابرات منطقه خوزستان می‌گوید: در مجموع با سرمایه‌گذاری بیش از ۷۸۸ میلیارد ریال و بهره‌برداری از این پروژه‌ها، سطح خدمات مخابراتی و دسترسی به اینترنت پرسرعت در مناطق شهری و روستایی شرق خوزستان به شکل چشمگیری ارتقا یافته و بستر لازم برای توسعه خدمات دیجیتال در راستای هوشمندسازی در این منطقه فراهم شده است.