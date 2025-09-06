به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ سرپرست دانشگاه پیام نور آذربایجان‌غربی گفت: تعدادی از رشته‌/محل‌هاو مراکز و واحد‌های دانشگاه پیام‌نور استان از لیست دفترچه اولیه کنکور از قلم افتاده بود که با تلاش و پیگیری‌های ریاست دانشگاه و سازمان سنجش در اصلاحیه دفترچه اعلام و رشته‌های حذف شده بازگردانده شد.

کامران جباری افزود: متقاضیان تحصیل در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور براساس سوابق تحصیلی می‌توانند به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و برای ثبت نام خود اقدام نمایند.

جباری، با بیان اینکه دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب‌رشته حاوی شرایط و ضوابط پذیرش دوره مذکور همزمان با آغاز ثبت‌نام از ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ از طریق درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان قابل دسترس است، اظهارکرد: پذیرش در این مرحله بدون آزمون و براساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) است که داوطلبان پس از مطالعه دفترچه، امکان انتخاب رشته/محل با اولویت خود را دارند.