پیروزی پسران کمتر از ۱۶ سال ایران مقابل بحرین در بسکتبال جام آسیا
تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال پسران ایران در مرحله ردهبندی پنجم تا هشتم جام آسیا مغولستان مقابل بحرین به پیروزی رسیدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال پسران ایران در مرحله ردهبندی پنجم تا هشتم رقابتهای جام آسیا ۲۰۲۵ مغولستان به مصاف بحرین رفت و با نتیجه ۹۵ بر ۶۲ به پیروزی رسید.
نتایج چهار کوارتر این دیدار به شرح زیر است:
کوارتر اول: ۲۰ - ۱۸ / ایران
کواتر دوم: ۲۳ - ۱۴ / ایران
کواتر سوم: ۲۲ - ۱۹ / ایران
کوارتر چهارم: ۳۰ - ۱۱ / ایران
یاسین مروت در این دیدار با کسب ۲۳ امتیاز، ۹ ریباند، ۳ پاس گل، ۳ توپربایی و کارایی ۲۶ به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.
ملیپوشان کشورمان در مرحله ردهبندی پنجم و ششم این رقابتها روز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه به مصاف برنده کره جنوبی و چینتایپه خواهند رفت. زمان برگزاری این دیدار متعاقبا اعلام خواهد شد.
ترکیب ۱۲ بازیکن حاضر در این رقابتها به شرح زیر است:
امیررضا آذری، محمدصفا بهنیا، امیرسام محمدی، بردیا خسروی، مهدی محرابی، امیرعلی رئیسی، علیرضا رشیدی، ماهان تقیزاده، یاسین مروت، سید احمد مبینی، محمدصالح پاکگوهر، امین کریمی،
همچنین مهران حاتمی به عنوان مدیر فنی، محمد سیستانی به عنوان سرمربی، امیرمهدی قانع به عنوان مربی، محسن پروازیبه عنوان روانشناس و رضا ذوالقدر به عنوان بدنساز تیم ملی پسران ایران را در این رقابتها همراهی میکنند.