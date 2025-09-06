به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد: یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ١٩ و ٥٧ دقیقه، ماه‌گرفتگی شروع می‌شود.

ساعت ٢١ و یک دقیقه، سایه زمین تمام قرص ماه را می‌پوشاند و ماه‌گرفتگی کلی آغاز می‌شود. در ساعت ٢٢ و ٢٣ دقیقه، ماه شروع به خروج از سایه (باز شدن) می‌کند و پایان ماه‌گرفتگی در ساعت ٢٣ و ٢٧ دقیقه اتفاق می‌افتد.

این گرفتگی کلی علاوه بر تمام مناطق ایران، در آسیا، اروپا، استرالیا، آفریقا، بخش کوچکی از غرب آمریکای شمالی، قسمتی از شرق آمریکای جنوبی، اقیانوس آرام، اقیانوس اطلس، اقیانوس هند، قطب شمال و قطب جنوب قابل مشاهده است.

خسوف، یا ماه‌گرفتگی، پدیده‌ای نجومی است که در آن ماه وارد سایه زمین می‌شود. این واقعه زمانی رخ می‌دهد که خورشید، زمین و ماه در یک راستا قرار گیرند. در برخی موارد، به دلیل پراکندگی نور خورشید در جو زمین و عبور تنها طیف‌های قرمز نور از آن، ماه به رنگ سرخ دیده می‌شود که به آن “ماه خونین” می‌گویند. ماه‌گرفتگی‌ها، به‌ویژه خسوف‌ طولانی‌مدت شهریور ماه فرصتی استثنایی برای علاقه‌مندان به نجوم و آسمان شب فراهم می‌آورد تا این رویداد طبیعی را با جزئیات کامل بدون نیاز به تلسکوپ یا فیلترهای خاص رصد کنند