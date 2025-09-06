فیلم سینمایی زیر آب‌های سوزان که به همت سازمان بسیج هنرمندان استان فارس تهیه و تولید شده است، هفدهم شهریور در پردیس سینمایی چارسو تهران رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسعود احمدی نویسنده و کارگردان فیلم سینمایی «زیر آب‌های سوزان» گفت: این فیلم روایتگر ماجرای یک رزمنده غواص در دوران دفاع مقدس است که در بین آتش دشمن و امواج خروشان، همرزم خود را پیدا نمی‌کند و بدون اسلحه با گذشته، حال و آینده خویش می‌جنگد.

او افزود: زیر آب‌های سوزان پیش از این در جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت حضور داشته و از ۱۹ شهریور در سینما‌های هنر و تجربه سراسر کشور به نمایش عمومی درخواهد آمد.

تهیه‌کنندگی این فیلم بر عهده شیما پورسهم‌الدین است.