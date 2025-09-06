برنامه رقابتهای کشتی قهرمانی جهان
رقابتهای کشتی بزرگسالان قهرمانی جهان روزهای ۲۲ تا ۳۰ شهریور ماه در شهر زاگرب کشور کرواسی برگزار میشود.
برنامه مسابقات به وقت ایران به شرح زیر است:
جمعه ۲۱ شهریورماه:
ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی آزاد
شنبه ۲۲ شهریورماه:
ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
یکشنبه ۲۳ شهریورماه:
ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
دوشنبه ۲۴ شهریورماه:
ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد
سه شنبه ۲۵ شهریورماه:
ساعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
چهارشنبه ۲۶ شهریورماه:
ساعت ۱۵ تا ۱۶: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی فرنگی
پنج شنبه ۲۷ شهریورماه:
ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
جمعه ۲۸ شهریورماه:
ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
شنبه ۲۹ شهریورماه:
ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
یکشنبه ۳۰ شهریورماه:
ساعت ۱۸ تا ۱۹: شانس مجدد اوزان روز قبل
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی