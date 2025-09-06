کلنگزنی مجتمع رفاهی و تجاری زیتون در کوهین: گامی نو در توسعه منطقهای
احداث مرکز تجارت زیتون قزوین با حضور مسئولان استانی و تولیدکنندگان، در حاشیه آزادراه قزوین-رشت آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، این مرکز در زمینی به مساحت ۶۵ هزار مترمربع احداث میشود که شامل ۱۶ هزار مترمربع بازارچه عرضه محصولات زیتون و ۱۱ هزار مترمربع ساختمان اداری و خدماتی خواهد بود. سرمایهگذاری پیشبینی شده برای این مجتمع ۶۰۰ میلیارد تومان است.
هدف از احداث این بازارچه، ارتقای درآمد تولیدکنندگان زیتون از طریق فروش مستقیم محصولات، تکمیل زنجیره ارزش زیتون و ایجاد اشتغال پایدار محلی عنوان شده است.
پیشبینی میشود با بهرهبرداری از این مرکز، ۳۹۶ فرصت شغلی بهصورت مستقیم و ۵۱۰ فرصت شغلی بهصورت غیرمستقیم ایجاد شود.
این طرح با رویکرد نوآورانه در زنجیره ارزش زیتون، از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستمحیطی به عنوان یک نمونه از تعاونی، مدیریت پایدار روستایی و کشاورزی مطرح است.
استان قزوین دومین تولید کننده محصول زیتون کشور است .
حق لطفی معاون عمرانی استاندار، در این مراسم گفت: این مجتمع که با نام “مجتمع خدمات رفاهی” نامگذاری شده است، نمونهای موفق از “کارهایی با جنس مردمی” دانسته شد.
معاون عمرانی استانداری از همت دستاندرکاران برای کنار هم قرار دادن سرمایههای خرد مردم و آغاز این پروژه قدردانی کرد و طراحی آن را “خوب” ارزیابی نمود.
حق لطفی با اشاره به ظرفیت بالای منطقه طارم برای تولید زیتون به عنوان یک محصول استراتژیک، و همچنین قرار گرفتن این منطقه در دومین مسیر پرتردد کشور، شناسایی مکان فعلی پروژه را “مکان خوبی” توصیف کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که عملیات اجرایی پروژه به صورت فاز به فاز پیش رفته و به بهرهبرداری برسد تا مسافران و بازدیدکنندگان بتوانند از خدمات آن بهرهمند شوند.
محمد بیگی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اهداف این پروژه، بیان داشت: این بازار زیتون الگویی خواهد بود برای حکمرانی مردم بر مردم و ایجاد سرمایههای یکپارچه از سرمایههای خرد مردم. این نمونه از جمع شدن مردم در کنار هم، نمونه خوبی برای اقتصاد مردمی است.
محمد بیگی ریشهی شکلگیری این پروژه را دغدغههای کشاورزان منطقه دانست و گفت: از سال ۱۴۰۱، کشاورزان منطقه طارم و زحمتکشان برداشت زیتون، گلایه داشتند که تمام زحماتشان توسط واسطهها و سودجویان به یغما میرود و دستشان خالی میماند؛ لذا به این نتیجه رسیدیم که باید به کمکشان بیاییم تا این پروژه به نتیجه برسد.
وی یکی از مهمترین مزایای بازارچه زیتون را حذف واسطهها و بازگشت سود به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان عنوان کرد.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفت:این بازارچه با هدف تکمیل زنجیره ارزش زیتون تشکیل شده و در آینده پتانسیل راهاندازی “مدرسه زیتون” و توسعه صنایع تبدیلی سبز در مناطق الموت و طارم را نیز داراست.
طاهر خانی، فرماندارقزوین هم، این پروژه را اولین گام عملی برای ادغام کوهین و طارم خواند و آن را “نقطهمثبتی” در راستای ایجاد وفاق، به ویژه در حوزه تعاونیها دانست.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری همگانی برای ساخت کشور، این مجتمع را فراتر از یک پروژه عمرانی، عاملی برای “منشا خیر” برای هموطنان برشمرد.
طاهرخانی با اشاره به اینکه معمولاً مجتمعهای خدماتی در ۲۰ کیلومتری شهرها میتوانند منشأ حوادث باشند، ابراز امیدواری کرد که با افتتاح این مجموعه، این روند معکوس شده و به جای حادثه، خیری برای مسافران این مسیر پرتردد فراهم آید.
وی همچنین این مجتمع را نقطهای هدفمند برای عابران و عاملی برای تبدیل منطقه به یک “منطقه گردشگری” دانست.
انتظاری، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم، بر ظرفیتهای تعاونیها در ایجاد رشد و بالندگی استان، به ویژه در مناطق کوهین و طارم تأکید کرد.
وی با اشاره به موفقیت پروژه در جمعآوری سرمایههای خرد، بیان داشت که تعاونیها میتوانند حال اجتماعی مردم را بهبود بخشیده و شور و نشاط اجتماعی را تقویت کنند.