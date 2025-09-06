پخش زنده
امروز: -
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، از تصویربرداری موفق محیطبانان از یک قلاده پلنگ ایرانی در ارتفاعات فیروزکوه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محیط بانان این تصویر را هنگام گشت و پایش به وسیله دوربین تلهای ثبت کردند
عباسنژاد گفت: احیا و بازسازی آبشخورها در بلندترین ارتفاعات فیروزکوه نقش مهمی در پایداری زیستگاهها و حفظ گونههای شاخصی مانند پلنگ ایرانی داشته است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران همچنین اشاره کرد که پیش از این نیز مشاهده و تصویربرداری از پلنگ در این منطقه گزارش شده و این امر نشاندهنده ظرفیت بالای زیستگاههای طبیعی فیروزکوه در پشتیبانی از حیاتوحش است.
وی تأکید کرد: ادامه اقدامات حفاظتی و مشارکت جوامع محلی، ضامن بقای گونههای نادر و ارزشمندی همچون پلنگ ایرانی در این منطقه خواهد بود.