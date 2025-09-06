پخش زنده
سومین دوره اجرای طرح روا با حضور نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و دانش آموزان منتخب از سراسر استان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، آیت الله عبادی در این مراسم گفت: بهترین سرمایه هر کس عمر اوست و باید از این سرمایه به نحو احسن استفاده کند.
وی گفت: انسان همه چیزها خواه است و هر لحظه در کنار یک هدف و میلیاردها هدف قرار میگیرد که باید انتخاب کند و استفاده کردن از این اهداف و لحظهها میتواند انسان را سعادتمند کند.
نماینده ولی فقیه در استان خطاب به دانش آموزان گفت:شما نوجوانان در چهارراه زندگی قرار دارید و مسئله اول شما دین است که سرنوشت شما را تعیین میکند.
آیت الله عبادی با بیان اینکه انسانها برای کمال آفریده شده اند افزود: دشمنان همواره سعی می کنند مانع رسیدن به کمال هستند و هر روز به راهها و ترفندهای مختلف برای ایجاد مانع در رسیدن به کمال افراد به ویژه جوانان و نوجوانان توطئه می چینند.
وی تلاش برای از بین بردن ارزشهای اسلامی، حجاب و عفاف، بیبندواری، اشاعه فحشا و منکرات میشوند را از برنامه های دشمن برای نالایق کردن جوانان دانست.
نماینده ولی فقیه در استان افزود:شما نوجوانان با عزم راسخ از خداوند، معادلات دنیا را به هم میزنید، زیرا عدالت خواه هستید.
آیت الله عبادی همچنین اربعین حسینی را یک رویکرد بزرگ عظیم در دنیا برشمرد و گفت: افراد مختلف از کشورهای مسلمان و غیر مسلمان به عراق میآیند و این حرکت یک تمدن است، تمدن اسلامی که در سایر کشورهای جهان وجود ندارد.
دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در استان نیز گفت: در سومین دوره از طرح روا ۱۸۰ نفر از دانش آموزان مقطع اول و دوم متوسطه از سراسر استان به مدت سه روز در کلاسهای مبانی خداشناسی، هوش مصنوعی، راهنمایی شناسی، مسائل مهارتی و برنامههای فرهنگی و تفریحی و بیان دستاوردهای علمی شرکت میکنند.
حسینپور افزود:این حرکت یک رزمایش فرهنگی است که دانش آموزان برای آغاز سال تحصیلی جدید به منظور تبیین مسائل و روشنگری در مدارس فعالیت کنند.