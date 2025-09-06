پخش زنده
همزمان با فرا رسیدن هفته وحدت و هفدهم ربیع الاول شبکه دو سیما، با تدارک ویژهبرنامههایی متنوع، به استقبال این ایام خجسته میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه «دستچین» به کارگردانی سید مصطفی آزاد و به همت خانه تولیدات جوان «آرمان» مرکز سیمرغ، همزمان با میلاد پیامبر (ص) روی آنتن میرود.
این مجموعه طنز و خانوادگی، نخستین تجربه تلویزیونی سید مصطفی آزاد در قالب یک سریال داستانی است؛ اثری که با بهرهگیری از لهجه شیرین سبزواری، فضای طنز و شخصیتهای نزدیک به واقعیت، ماجراهای جوانی سبزواری را در آستانه ازدواج و اتفاقات عجیب و پیشبینینشده زندگی او روایت میکند.
در این سریال علاوه بر مصطفی آزاد، بازیگرانی، چون هادی عامل هاشمی، لاله صبوری، کوروش فقیرشاهی، مهتاب کیان و جلال شهبازنژاد نقشآفرینی کردهاند. پخش این مجموعه از سهشنبه ۱۸ شهریور شب میلاد حضرت پیامبر (ص) حوالی ساعت ۲۱:۱۵ آغاز میشود.
فصل جدید برنامه تلویزیونی «دونقطه» با عنوان «فصل ایران» از سهشنبه ۱۸ شهریور آغاز میشود.
این مجموعه ۴۰ قسمتی با حضور هنرمندان و چهرههای سرشناس همچون آشا محرابی، امیرحسین مدرس، گیتی خامنه، زهرا چخماقی، جواد خیابانی، سیدجواد هاشمی، حسین رفیعی، ناصر فیض، رضا ایرانمنش، صابر خراسانی و فضهسادات حسینی، میزبان رقابت ۸۰ گروه از نوجوانان علاقهمند به ادبیات فارسی خواهد بود.
«دونقطه؛ فصل ایران» با محوریت وطن، ادبیات حماسی، پیشرفت، دانش و همبستگی ملی و نگاهی ویژه به جنگ تحمیلی اخیر کشورمان، سهشنبه تا جمعه حوالی ساعت ۲۲ پخش میشود.
بازپخش این برنامه روز بعد حوالی ساعت ۳:۱۵ بامداد و ۱۴ است.
برنامه صبحگاهی «صبحانه ایرانی» نیز چهارشنبه ۱۹ شهریور همزمان با روز میلاد پیامبر اکرم (ص) ویژهبرنامهای شاد و متفاوت را حوالی ساعت ۹ صبح با حضور مهمانان ویژه و آیتمهای متنوع روی آنتن میبرد.
به همین مناسبت روز پنجشنبه ۲۰ شهریور «از مامان بگو» با ویژه برنامه میلاد پیامبر اکرم (ص) حوالی ساعت ۱۸:۱۵ روانه آنتن می شود.
«عصر خانواده» نیز روز چهارشنبه ۱۹ شهریور همزمان با شب میلاد حوالی ساعت ۱۸:۱۵ با حال و هوای متناسب با این عید فرخنده روانه آنتن میشود.
برنامه «زمانه» نیز در این ایام متناسب با این عید فرخنده روانه آنتن خواهد شد. این برنامه سه شنبه تا پنجشنبه حوالی ساعت ۲۳ پخش میشود.
همچنین در طول این ایام، فیلمهای سینمایی، مولودیخوانیها، نماهنگها و آیتمهای متنوع ویژه عید میلاد، فضایی شاد و معنوی را در قاب شبکه دو سیما برای مخاطبان فراهم خواهد کرد.