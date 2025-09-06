معرفی برترینهای دستجات آزاد اسکیت سرعت و اینلاین هاکی
مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت ایران با شناخت افراد برتر به پایان رسید.
در این دوره از رقابتها ورزشکاران در مادههای ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ متر در خط استارت قرار گرفتند تا در پایان نفرات برتر معرفی شوند.
بدین ترتیب پس از انجام مرحله مقدماتی، نیمهنهایی و فینال افراد برتر این مادهها به شرح زیر معرفی شدند.
بخش بانوان:
رده سنی ۲۰۱۵:
ماده ۲۰۰ متر:
نفر اول: پرنیا بهروبنمار (البرز)
نفر دوم: سلدا شهبازیان (اردبیل)
نفر سوم: کیانا لطیفزاده (خوزستان)
ماده ۵۰۰ متر:
نفر اول: پرنیا بهروبنمار (البرز)
نفر دوم: سلدا شهبازیان (اردبیل)
نفر سوم: کیانا لطیفزاده (خوزستان)
رده سنی ۲۰۱۶:
ماده ۲۰۰ متر:
نفر اول: نیلا صمیمی (آذربایجان غربی)
نفر دوم: یاس اسکندری (البرز)
نفر سوم: نفس پیمانی (اصفهان)
ماده ۵۰۰ متر:
نفر اول: نیلا صمیمی (آذربایجان غربی)
نفر دوم: نفس پیمانی (اصفهان)
نفر سوم: یاس اسکندری (البرز)
رده سنی ۲۰۱۷:
ماده ۱۰۰ متر:
نفر اول: هانا مشایخی (مازندران)
نفر دوم: یکتا جمالیقهدریجانی (اصفهان)
نفر سوم: گلناز سادات نودهفراهانی (تهران)
ماده ۲۰۰ متر:
نفر اول: یکتا جمالیقهدریجانی (اصفهان)
نفر دوم: گلناز سادات نوده فراهانی (تهران)
نفر سوم: هانا مشایخی (مازندران)
رده سنی ۲۰۱۸:
ماده ۱۰۰ متر:
نفر اول: مرسانا عبداللهی (خوزستان)
نفر دوم: هستی قرهباغی (تهران)
نفر سوم: ناردین جانیپور (البرز)
ماده ۲۰۰ متر:
نفر اول: هستی قرهباغی (تهران)
نفر دوم: ناردین جانیپور (البرز)
نفر سوم: مرسانا عبداللهی (خوزستان)
بخش پسران:
رده سنی ۲۰۱۵:
ماده ۲۰۰ متر:
نفر اول: محمد دایان شیبانی (فارس)
نفر دوم: رادمهر یوسفی دهقی (اصفهان)
نفر سوم: پویان فیروزی (مرکزی)
ماده ۵۰۰ متر:
نفر اول: آدرین طهماسبی نیا (تهران)
نفر دوم: محمد ماهان فیضی (تهران)
نفر سوم: امیرعلی امینی فر (فارس)
رده سنی ۲۰۱۶:
ماده ۲۰۰ متر:
نفر اول: آرسام گلچین (اصفهان)
نفر دوم: پرهام ملکی (اصفهان)
نفر سوم: سامیار بوریاباف (فارس)
ماده ۵۰۰ متر:
نفر اول: آیهان میرزاپور کردکندی (اردبیل)
نفر دوم: سامیار بوریاباف (فارس)
نفر سوم: آرسام گلچین (اصفهان)
رده سنی ۲۰۱۷:
ماده ۱۰۰ متر:
نفر اول: سام ناصر فلاح (تهران)
نفر دوم: ماهور فاضلی (اصفهان)
نفر سوم: رهام محمدحسین دولابی (تهران)
ماده ۲۰۰ متر:
نفر اول: مهراد مهرداران (هرمزگان)
نفر دوم: طاها صادقی (اصفهان)
نفر سوم: اهورا شجاعی (فارس)
رده سنی ۲۰۱۸:
ماده ۱۰۰ متر:
نفر اول: ماهور قربانی (اصفهان)
نفر دوم: امیر رهام کشاورز (تهران)
نفر سوم: تژاو افسر (هرمزگان)
ماده ۲۰۰ متر:
نفر اول: ماهور قربانی (اصفهان)
نفر دوم: امیر رهام کشاورز (تهران)
نفر سوم: ویهان شهنام (تهران)
همچنین در پایان مسابقات دستجات آزاد اسکیت اینلاین هاکی که به میزبانی مجموعه ورزشی سایمان تبریز برگزار شد، تکلیف تیمهای برتر این دوره از رقابتها مشخص شد.
در رده سنی نوجوانان پسران، پس از برگزاری رقابتها، در نهایت تیمام دات آر تهران توانست با شکست تمام حریفان به سکوی نخست تکیه بزند.
تیمهای شهید حیدریان قم و سایمان تبریز هم به ردههای دوم و سوم قناعت کردند.
در پایان مسابقات نیز، محمدحسین ارسنجانی از تیم شهید حیدریان قم توانست آقای گلی مسابقات را به دست بیاورد.