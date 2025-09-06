پخش زنده
مدیرکل هواشناسی فارس با صدور هشدار سطح زرد، از ادامه بارشهای موسمی و رگباری در برخی نقاط استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، قاسم حسینی گفت: بر اساس بررسی نقشه های هواشناسی، بارشها عصرگاهی تا اواخر وقت یکشنبه ادامه دارد.
وی افزود: خطرهای احتمالی شامل رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقتی، احتمال رخداد تگرگ، بالا آمدن ناگهانی آب رودخانهها، سیلابی شدن مسیلها، آبگرفتگی معابر، برخورد صاعقه، تندباد موقتی، خیزش گرد و خاک و کاهش دید خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی فارس گفت: این سامانه امروز در بخشهای غربی، مرکزی و جنوبی استان و فردا بهویژه شهرستانهای لار، اوز، گراش و لامرد فعال است.
حسینی به شهروندان توصیه کرد: از تردد و اتراق در حریم و بستر رودخانهها و مسیلها خودداری و از توقف در مجاورت ساختمانهای نیمهکاره و درختان فرسوده پرهیز کنند.