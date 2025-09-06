بهسازی و شاداب سازی فضای مدارس استان
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایلام از آغاز اجرای طرح بهسازی و شاداب سازی ۲۰۰ مدرسه با ۸۰۰ کلاس درس در هفت شهرستان کمتر برخوردار استان خبر داد.
«جلال حمره» مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایلام از آغاز اجرای طرح بهسازی و شادابسازی ۲۰۰ مدرسه با ۸۰۰ کلاس درس در هفت شهرستان کمتر برخوردار استان خبر داد و اظهار داشت: این برنامه با هدف آمادهسازی کامل مدارس برای سال تحصیلی جدید با استفاده از ظرفیت خیران، گروههای جهادی و نهادهای حمایتی اجرا میشود.
وی افزود: در قالب این طرح، رنگآمیزی کامل مدارس، تعمیر و بازسازی میز و نیمکتها، ساماندهی در و پنجرهها، رفع مشکلات سامانه برقی و مکانیکی، ایمنسازی گرمایشی و سرمایشی و حتی رفع ایرادهای ناشی از رطوبت و فرسودگی در دستور کار قرار دارد تا مدارس در یکم مهر با ظاهری نو و آماده پذیرای دانشآموزان باشند.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایلام همچنین از اجرای پویش ملی «ایران سرافراز» در یکم مهر خبر داد و عنوان کرد: در نخستین روز سال تحصیلی، همه مدارس استان به پرچم نو و لوگوی یکسان جمهوری اسلامی ایران مزین میشوند و همچنین نقشه ایران بهصورت نمادین رونمایی میشود و دانشآموزان با اجرای سرودهای ملی و مذهبی، سال تحصیلی را با انگیزه و شور تازه آغاز میکنند.
گفتنی است استان ایلام دارای ۱۲۶۰ فضای آموزشی در مناطق مختلف عشایری، روستایی و شهری است.
با آغاز سال تحصیلی جدید بیش از ۱۱۰ هزار دانش آموز ایلامی در کلاسهای درس حاضر شوند.