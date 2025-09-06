معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در بازدید از دانشگاه صنعتی همدان گفت: سیاست قطعی وزارت علوم بر استمرار آموزش حضوری است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر مهدی پندار در بازدید از دانشگاه صنعتی همدان و در جمع استادان و مسئولان، مواضع وزارت علوم را در حوزه آموزش عالی تشریح کرد.

وی با بیان اینکه سیاست قطعی وزارت علوم بر استمرار آموزش حضوری است، افزود: با وجود شرایط سخت اقتصادی، آموزش حضوری به‌عنوان رکن اساسی دانشگاه‌ها نباید تحت‌الشعاع قرار گیرد.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همچنین با اشاره به ضرورت صرفه‌جویی در هزینه‌ها و حرکت به سمت بهره‌وری بیشتر، بر اجرای راهکار‌های مولدسازی دارایی‌ها به‌عنوان یکی از مسیر‌های عبور از محدودیت‌های اقتصادی تأکید کرد.

وی در ادامه از پیگیری تخصیص اعتبارات بدهی حق‌التدریس اعضای هیئت علمی و مدعو در ترم جاری خبر داد.

پندار همچنین از تأمین اعتبارات لازم برای جذب اعضای هیئت علمی جدید در دانشگاه‌ها خبر داد و آن را اقدامی مؤثر در ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی دانست.

به گفته معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تاکنون به‌طور میانگین ۵۰ درصد از اعتبارات عمرانی دانشگاه‌ها تخصیص پیدا کرده و معاونت مالی وزارت علوم، اولویت خود را پیشبرد هرچه بهتر این طرح‌ها قرار داده است.

یادآور می شود ؛ بازدید معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم از دانشگاه صنعتی همدان، فرصتی برای بررسی ظرفیت‌ها، چالش‌ها و نیاز‌های این دانشگاه بود و در پایان مقرر شد همکاری‌ها در زمینه‌های آموزشی و عمرانی تداوم پیدا کند.