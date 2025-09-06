به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این روز‌ها مسافران در سفر به استان همدان از این جاذبه خدادادی هم بازدید میکنند و در این میان غارعلیصدر شگفت انگیز‌ترین غار آبی جهان در همدان است که همواره در طول سال پذیرای گردشگران و میهمانان از سراسر کشور است.

قدمت این غار بیش از ۱۹۰ میلیون سال دوره دوم زمین شناسی (دوران ژوراسیک) تخمین زده می‌شود که حدود ۱۱ کیلومتر از این غار نقشه برداری شده است که ۳ کیلومتر بصورت ۲ کیلومتر قایق سواری روی آب و ۱ کیلومتر بصورت پیاده روی برای گردشگران قابل بازدید است

از تشکیل قندیل‌ها نماد‌های تشبیهی مثل پنجه عقاب، قایق وارونه، کبوتر آزادی، شیرین دوسر در داخل غار بوجودآمده است که هر صد سال یک میلیمتر بر این قندیلد‌ها اضافه میشود

جای کم عمق آب ۱ متر و جای عمیق غار به ۱۳ متر میرسد که باوجود آب و اکسیژن ولی هیج جانداری در داخل غار بعلت نبود غذا و نور خورشید زندگی نمی‌کند

گردشگران از سراسر کشور برای بازدید این جاذبه خدادادی به استان همدان سفر کرده‌اند

غارعلیصدر در سال ۱۳۸۷ بعنوان بیست ودومین اثر طبیعی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و در اولویت ثبت در آثار جهانی یونسکو قرار دارد.