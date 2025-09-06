پرهام مقصودلو در دور سوم مسابقات شطرنج جایزه بزرگ سوئیس باید مقابل علیرضا فیروزجا به میدان برود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، امروز شنبه ۱۵ شهریور از ساعت ۱۵ به وقت محلی سه نماینده شطرنج از ایران در دور سوم رقابت‌های معتبر جایزه بزرگ سوئیس مقابل حریفان خود به میدان خواهند رفت.

در دور سوم پرهام مقصودلو استاد بزرگ شطرنج ایران با ریتینگ ۲۶۹۲ باید برابر علیرضا فیروزجا استاد بزرگ شطرنج که زیر پرچم فرانسه با ریتینگ ۲۷۵۴ بازی می‌کند، به میدان برود.

در حال حاضر تا پایان دور دوم پرهام مقصودلو با ۲ امتیاز در رده سوم و علیرضا فیروزجا با ۲ امتیاز در رده دوم این مسابقات قرار دارند.

همچنین در این روز سید محمدامین طباطبایی نیز با ریتینگ ۲۶۷۳ برابر آرین چوپرا از هند با ریتینگ ۲۶۱۹ و بردیا دانشور با ریتینگ ۲۵۹۸ برابر یوناس بجر از دانمارک با ریتینگ ۲۶۵۱ مسابقه خواهند داد.

این مسابقات از ۴ تا ۱۵ سپتامبر (۱۳ تا ۲۴ شهریور) در شهر سمرقند ازبکستان در حال برگزاری است و ایران در این مسابقات سه نماینده دارد.

این رقابت‌ها در ۱۱ دور و در دو جدول برگزار می‌شود و قهرمان و نایب قهرمان آن، سهمیه حضور در رقابت‌های کاندیدا‌های شطرنج را کسب می‌کنند.