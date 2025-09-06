مدیر کل تعاون مازندران: استفاده ازظرفیت‌های سواحل مازندران با تشکیل تعاونی‌های اکوتوریسم دریایی، پرورش ماهیان دریایی و حفاظت از محیط‌زیست ساحلی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران در مراسم تجلیل از تعاونی‌های برتر شهرستان تنکابن گفت: بخش تعاون یکی از ارکان مهم مردمی‌سازی اقتصاد در نگاه دولت و تأکیدات مقام معظم رهبری است و تلاش داریم جایگاه واقعی آن را در اقتصاد ملی تقویت کنیم.

باقری با اشاره به ظرفیت‌های ویژه سواحل مازندران افزود: پیشنهاد ما ایجاد و تقویت تعاونی‌های حاشیه خزر است تا پروژه‌های اجرایی دستگاه‌ها طبق اصل ۴۴ قانون اساسی به آنها واگذار شود، این تعاونی‌ها می‌توانند در حوزه‌هایی همچون اکوتوریسم دریایی، پرورش ماهیان دریایی و حفاظت از محیط‌زیست ساحلی فعالیت کنند.

وی تصریح کرد: طبق توافق با معاون اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون امسال منابع اعتباری خوبی به استان تخصیص می‌یابد، بخشی از این منابع از طریق مشاغل خرد و خانگی و بخشی از طریق بانک توسعه تعاون تأمین خواهد شد، در سطح ملی ۲۰ همت اعتبار به بانک توسعه تعاون اختصاص داده شده است.

باقری خاطرنشان کرد: در مازندران نیز خط اعتباری ۸ هزار میلیارد تومانی به بانک توسعه تعاون ابلاغ شده است، پارسال نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان جذب شد و امسال ظرفیت بسیار بیشتری پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه تعاونی‌ها باید با ارائه طرح‌های توجیه‌پذیر به‌ویژه در حوزه‌های کشاورزی و صنعتی برای جذب این منابع اقدام کنندگفت: این اعتبارات تنها در صورتی جذب خواهد شد که تعاونی‌ها مطالبه‌گر باشند، طرح‌های کارشناسی ارائه دهند و به موقع پیگیری کنند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران افزود:امسال سال فرصت‌های اعتباری برای بخش تعاون است و باید از آن نهایت بهره‌برداری شود.

در این مراسم از ۱۸۰ تعاونی فعال و ۲۰ تعاونی نمونه شهرستان تنکابن تجلیل شد.