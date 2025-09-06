معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان، از جابجایی دو میلیون و ۳۰۱ هزار و ۷۱۸ تن کالا در پنج‌ ماهه سال جاری در سیستان و بلوچستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، تیمور باقری گفت: این میزان جابجایی از طریق ۱۵۶ هزار و ۹۷۷ سفر باری انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حاکی از رشد ۳۱ درصدی در تعداد سفرها و ۲۳ درصدی در تناژ کالا است.

وی با بیان اینکه از مجموع کالاهای جابجا شده، یک میلیون و ۹۵۰ هزار و ۹۳۴ تن به‌صورت درون‌استانی و ۳۵۰ هزار و ۷۸۴ تن به‌صورت برون‌ استانی حمل شده است، افزود: این آمارها نشان‌ دهنده افزایش تقاضا برای حمل‌ونقل جاده‌ای و جایگاه مهم سیستان و بلوچستان در شبکه لجستیکی کشور است.

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان عمده کالاهای جابجا شده را شامل سیمان، فرآورده‌های نفتی و آرد عنوان کرد و افزود: ۸۶ شرکت حمل‌ونقل کالا، بیش از ۱۱ هزار راننده و ناوگان باری در حوزه تحت پوشش این اداره کل مشغول فعالیت هستند.

باقری با تاکید بر اینکه نظارت بر عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل کالا در سیستان و بلوچستان به‌صورت مستمر در حال انجام است، یادآور شد: شهروندان و رانندگان می‌توانند در صورت مشاهده، گزارش تخلفات را از طریق سامانه ۱۴۱ به‌صورت شبانه‌روزی ثبت کنند.