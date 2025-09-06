وزرای علوم، آموزش و پرورش، اقتصاد، نیرو، تعاون، صمت و همچنین کشاورزی در جلسات این هفته کمیسیون‌های مجلس شوای اسلامی حضور می‌یابند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این موارد در دستورکار جلسات هفته جاری کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی قرار دارد:

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری؛ گزارش وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص عملکرد یکساله وزارتخانه و نیز نحوه برگزاری کنکور سراسری ۱۴۰۴. حضور وزیر آموزش و پرورش جهت پاسخ به سوالات نمایندگان.

کمیسیون اقتصادی؛ دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رسیدگی به سوالات نمایندگان. نشست اعضای کمیسیون با وزیر نیرو با موضوعات بررسی ناترازی برق و اقدامات لازم برای کاهش زیان فعالان اقتصادی و نیز رسیدگی به سوال نماینده شیراز.

کمیسیون بهداشت و درمان؛ دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور بررسی دلایل عدم اجرای بند ج تبصره ۴ بودجه کل کشور.

کمیسیون صنایع و معادن؛ بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان جهت تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت‌های پتروشیمی با حضور وزرای «نفت» و «تعاون، کار و وفاه اجتماعی». دعوت از وزیر صنعت، معدن و تجارت برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان.

کمیسیون عمران؛ دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی برای بررسی وضعیت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط گمرک و خزانه داری کل کشور.

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی؛ دعوت از وزیر جهاد کشاورزی برای بررسی تقاضا‌های تحقیق و تفحص مرتبط با آن وزارتخانه و نیز بررسی سوالات تعدادی از نمایندگان.