ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در قالب برنامه‌های صدمین سال فعالیت خود، امشب با حضور هزار و ۵۰۰ تماشاگر داخلی و خارجی، در تخت جمشید به اجرای برنامه می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سفرا و نمایندگان سفارتخانه کشورهایی اروپایی، آسیایی و آفریقایی برای حضور در مراسم اجرای کنسرت ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تخت‌جمشید وارد شیراز شدند.

سفرای کشورهای برزیل، مکزیک، کنیا، ازبکستان، فیلیپین، دانمارک و صربستان و نمایندگان سفارت های سریلانکا، نیجریه، کره جنوبی، ایتالیا، نروژ و آلمان و همچنین ۲ نماینده سازمان یونسکو صبح امروز در قالب هیاتی وارد شیراز شدند و سفرا و نمایندگان سفارتخانه های لهستان، اسپانیا، ارمنستان و سوئد نیز دیروز جداگانه وارد شیراز شدند.

ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در قالب برنامه‌های صدمین سال فعالیت خود، ساعت ۱۹ امشب (شنبه) در تخت جمشید به اجرای برنامه می‌پردازند.این اجرا با حضور هزار و ۵۰۰ تماشاگر داخلی و خارجی برگزار می‌شود و چندین گروه رسانه‌ای خارجی نیز این رویداد را پوشش می‌دهند.

سفرا و نمایندگان دیپلماتیک پیش از حضور در تخت جمشید، از حافظیه، سعدیه و باغ دلگشا بازدید می کنند.