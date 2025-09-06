پخش زنده
معاون امور بینالملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلالاحمر گفت: به دستور رئیس جمعیت هلالاحمر کشورمان محموله یکصد تُنی حاوی کمکهای بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران از طریق هوایی و زمینی به مناطق زلزلهزده شرق افغانستان ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، راضیه عالیشوندی با اشاره به وقوع زمینلرزه شدید در شرق افغانستان که منجر به جان باختن و مصدومیت شمار زیادی از مردم این کشور شد، اظهار کرد: در پی درخواست رئیس جمعیت هلالاحمر افغانستان برای دریافت کمکهای فوری بشردوستانه و با هماهنگیهای صورتگرفته میان دو جمعیت ملی و همچنین پیگیریهای وزارت امور خارجه کشورمان، جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران اقدام به تأمین و ارسال بیش از یکصد تُن اقلام امدادی و زیستی به این کشور کرده است.
وی افزود: این کمکها در دو محموله مجزا به افغانستان ارسال میشود؛ محموله زمینی با همکاری سازمان امداد و نجات و پیگیریهای جمعیت هلالاحمر خراسان رضوی از مرز دوغارون به مقصد هرات در حال انتقال است و محموله هوایی نیز طبق درخواست هلالاحمر افغانستان، امروز به کابل ارسال میشود.
به گفته عالیشوندی، این کمکها شامل مواد غذایی، چادر، پتو، البسه و سایر مایحتاج ضروری برای اسکان اضطراری و حمایت از مردم زلزلهزده افغانستان است.
معاون امور بینالملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلالاحمر تأکید کرد: جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار ملتهای گرفتار در بحرانهای انسانی ایستاده و در این حادثه تلخ نیز همانند همیشه، با تمام توان در کنار مردم شریف و آسیبدیده افغانستان خواهد بود.
یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ زمینلرزهای به بزرگی ۶ ریشتر در امواج درونی زمین در ولایتهای کنر، نورستان، ننگرهار و لغمان در شرق افغانستان رخ داده بود.
این زمین لرزه چندین پس لرزه به همراه داشت و تاکنون بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ کشته بر جای گذاشته است.