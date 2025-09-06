معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، اعلام کرد: مطالبات شرکت‌های پالایشی از دولت تا پایان سال جاری با اجرای دو سازوکار قانونی برطرف خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد صادق عظیمی‌ فر گفت: یکی از این سازوکارها، تسویه مطالبات پالایشگاه‌ها از طریق صادرات مازاد فرآورده‌های نفتی مانند نفت سفید و ال‌پی‌جی است. وی افزود که پیگیری‌ها برای دریافت مصوبه شورای اقتصاد و صدور دستورالعمل‌های لازم توسط وزارت اقتصاد در جریان است و به زودی این مصوبه تصویب و ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: سازوکار دوم بر اساس تسویه مطالبات پالایشگاه‌ها از طریق پالایشگاه‌های بدهکار به دولت تعریف شده است.

به گفته عظیمی‌فر، برخی پالایشگاه‌ها از دولت طلبکار و برخی دیگر بدهکار هستند و با توجه به توافق‌ها و سازوکارهای قانونی، این مطالبات به‌زودی تسویه خواهد شد.

معاون وزیر نفت تاکید کرد: هر دو سازوکار قانونی تا پایان امسال نهایی و اجرایی خواهند شد.

این گزارش می‌افزاید: اخیراً یکی از مسئولان انجمن صنفی صنعت پالایش نفت، کاهش ۵۰ درصدی سود پالایشگاه‌ها در سال جاری نسبت به سال گذشته را ناشی از پرداخت نشدن مطالبات پالایشگاه‌ها از سوی دولت اعلام کرده بود.