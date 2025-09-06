



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ همه جوامع محلی، گروه‌های مردم نهاد شهرستان‌ها، همیاران و دوستداران محیط زیست، طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون شکار و صید –هرکس نسبت به زنده گیری، شکار، خرید و فروش، حمل، نگهداری و صدور پرندگان شکاری از قبیل شاهین، بحری، بالا بان و دلیجه اقدام کند، علاوه بر محکومیت، به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد.

بر این اساس، با توجه به شروع فصل زنده گیری و صید پرندگان شکاری در خطر انقراض از اوایل شهریور تا آبان ماه، و حضور صیادان، شکار باز‌های شکاری در حوزه شهرستان‌ها از طریق کوخه نشینی و یا بصورت سیار، برای برخورد با متخلفان مراتب را به شماره تلفن ۱۵۴۰ اطلاع داده شود.