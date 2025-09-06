برگزاری دو دیدار دوستانه تیم فوتسال دختران نوجوان ایران
کادر فنی تیم فوتسال دختران نوجوان کشورمان از برگزاری دو دیدار درون اردویی خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم فوتسال زیر ۱۷ سال دختران کشورمان که از روز پنجشنبه ۱۳ شهریورماه در اردوی آماده سازی خود به سر میبرد، امروز در یک دیدار دوستانه به مصاف تیم لیان میرود. این بازی ساعت ۱۶:۳۰ در سالن فوتسال مرکز ملی فوتبال برگزار میشود.
همچنین ملیپوشان در آخرین روز از اردوی آمادهسازی خود به مصاف تیم ایران زمین ملارد میرود. این بازی ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز سه شنبه ۱۸ شهریورماه در سالن فوتسال مرکز ملی فوتبال برگزار میشود.
گفتنی است، ملیپوشان خود را برای حضور در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان که از ۲۷ مهر تا ۹ آبان سال جاری به میزبانی بحرین برگزار میشود، آماده میکنند.