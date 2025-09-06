به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس مجلس علمای فلسطین در سومین همایش فرهیختگانی عالم تمدن ساز در مصلای امام خمینی ارومیه با تأکید بر اینکه باید وحدت در بین امت‌های اسلامی تقویت شود، گفت: بر همه مسلمان فرض است اختلاقات را کنار بگذارند و زیر لوای پیامبر اسلام جمع شوند تا ظلم را کنار بزنیم.

شیخ حسین قاسم، با بیان اینکه پیامبر اسلام (ص)، کریم‌ترین فرد برای هدایت امت بود، افزود: پیامبر همواره ما را از اختلاف منع و به وحدت دعوت کرده است.

شیخ حسین قاسم تصریح کرد: بیش از ۱۰۰ سال است که دشمنان بدنبال تفرقه افکنی بین شیعه و سنی و کرد و ترک و بدنبال این است که ما را از هم جدا کنند در حالیکه خداوند ما را به وحدت امر کرده است.

رئیس مجلس علمای فلسطین، بااشاره به وجود ظلم در غزه که یادآور حادثه کربلا است، افزود: جنایات غزه ما را یاد ظلمی که بر امام حسین (ع) و یاران پیامبر شد، می‌اندازد در حالیکه باید پرچم توحید را در دنیا به احتزاز در بیاوریم و ظلم را به واسطه این انسجام نابود کنیم.

وی، بااشاره به کمک ایران، یمن و حزب الله به غزه گفت: متأسفانه مابقی ملت‌های مسلمان در خواب غفلت هستند لذا از همه امت‌های اسلامی میخواهیم زیر لوای اتحاد، به غزه کمک کنند تا غزه را آزاد کنیم.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی هم در این همایش با بیان اینکه بعد از مسئله توحید، وحدت، انسجام و یکپارچگی مهمترین هدف پیامبر بود، گفت: لازم است وحدت و یکپارچگی در جوامع اسلامی حفظ و تقویت شود.

وی با توصیفی از شرایط زمان مبعوث شدن پیامبر اسلام افزود: پیامبر اسلام در محیطی مبعوث شد که جامعه در ظلمت و جهالت غرق بود به طوریکه امیدی برای هدایت وجود نداشت، جامعه‌ای که بت‌های دست ساز خود را ستایش می‌کردند، جامعه‌ای که تکبر، اختلاف و تفرقه بیداد می‌کرد.

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی، با اشاره به شرایط اسفناک موجود در جامعه عرب در زمان مبعوث شدن پیامبر اسلام اظهارکرد: بعد از قرآن کریم بزرگترین معجزه پیامبر این بود که عرب جاهلی را به اوج عزت و معرفت برساند و توانست عرب جاهلی را به اهل ایثار و ایمان تبدیل کند.

حجت الاسلام والمسلمین قریشی افزود: همه ما مدیون پیامبر اسلام هستیم و باید در همه زمینه‌ها پیامبر را الگو و سرمشق خود قرار دهیم.

نماینده ولی فقیه در استان با ابراز تأسف از اینکه در جامعه امروز مسلمین از طرف مستکبرین دچار ظلم هستند، گفت: اگر وحدت کامل بین جوامع اسلامی حاکم بود امروزه شاهد جنایات غزه و قتل و خونریزی مسلمانان نبودیم.

امام جمعه ارومیه تأکیدکرد: حاکمان جوامع مسلمان باید به موضوع وحدت به عنوان مسئله اساسی دین عمل کنند تا شاهد شکل گیری امت واحده اسلامی باشیم.

مدیر مرکز اسلامی آذربایجان‌غربی هم در این همایش با اشاره به اینکه این همایش به شکل مجازی و حضوری برگزار می‌شود، گفت: سومین همایش عالم تمدن ساز امسال در قالب پنج کارگروه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و مسئله‌محوری برگزار می‌شود.

حجت الاسلام سید سعید موسوی، با بیان اینکه جوامع اسلامی باید علاوه بر نقاط مشترک دغدغه‌های مشترک نیز داشته باشند تا امت واحده اسلامی تشکیل شود، افزود: حاکمیت دینی از مهمترین دغدغه مشترک جوامع اسلامی است.

حجت الاسلام موسوی، دوگانه‌سازی میان مقوله امت‌سازی و ملت‌سازی را بی‌معنا دانست و تأکید کرد: لازمه تمدن‌سازی، امت‌سازی است و جامعه ما امروز بیش از هر زمان دیگری به این رویکرد نیاز دارد.

