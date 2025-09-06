پخش زنده
امروز: -
استاندار آذربایجان غربی با حضضور درسامانه سامد پاسخگوی سوالات و مشکلات مردم بود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی امروز درمرکز سامد استان حضور یافت و ازطریق سامانه تلفنی ارتباط مردم بادولت ضمن پاسخگویی به درخواستهای شهروندان درجریان مشکلات ودغدغههای آنان قرار گرفت.
دیدارهای مردمی وپاسخگویی به مردم ازسوی استاندار ومدیران دستگاههای اجرایی استان درراستای افزایش شفافیت، رفع مشکلات وتعامل مستقیم با شهروندان نیز روزهای چهارشنبه انجام میشود.