تیم خراسان شمالی در رقابتهای کیکبوکسینگ اینتگرال کشور ۱۳ مدال رنگارنگ کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ این رقابتها در دو استایل MMA و استند فایت (لوکیک) روزهای ۱۳ و ۱۴ شهریور در شهرستان ملارد تهران برگزار شد.
تیم خراسان شمالی در این رقابتها ۱۳ مدال رنگارنگ کسب کرد.
محمد باقرزاده، رضا قربانی، نیما علیزاده در رده بزرگسالان و سامان محمدزاده در رده جوانان مدال طلا و هادی لنگری، قاسم نورانی، علیرضا شرافتی، اسماعیل ساجدی، محمد علیمحمدی، حسین نهضتی، ابراهیم منفردی هم در رده بزرگسالان مدال نقره را کسب کردند.
متین آذر بویه، مهدی شعبانینژاد هم در رده بزرگسالان موفق به مدال برنزشدند.