ثبت نام اولیه اصحاب رسانه و منتقدان برای حضور در خانه چهلودومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، از امروز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فعالان در رسانههای مکتوب [روزنامهها، نشریات]، رسانههای مجازی [خبرگزاریها، سایتها و پیجهای سینمایی]و رسانههای دیداری و شنیداری [پلتفرمها، برنامههای رادیویی و تلویزیونی سازمان صدا و سیما]از امروز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ میتوانند درخواست خود را برای حضور در خانه چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران در سامانه portal.tisff.ir ثبت کنند.
ثبتنام خبرنگاران، نویسندگان، تحلیلگران و منتقدان، مجریان و گزارشگران، عکاسان، تصویربرداران، تدوینگران و عواملفنی، به مدت ۵ روز و تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.
طبق روال همیشگی جشنواره، در این مرحله درخواستهای حضور در جشنواره به ثبت میرسد و تاییدیه ثبتنام و صدور کارت، پس از بررسی به متقاضیان اطلاع داده خواهد شد.
چهل ودومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشهورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی مجموعه ایرانمال تهران برگزار خواهد شد.