رئیس مرکز درمان ناباروری ابن سینا جهاد دانشگاهی گفت: جدیدترین روش‌ها و تجهیزات درمان ناباروری در ایران موجب شده است ایران در منطقه، بیشترین موفقیت در درمان ناباروری را داشته باشد.

دکتر صادقی تبار در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: درمان ناباروری در همه جای جهان از سه جزو دستگاه‌ها، نیروی انسانی مجرب و محیط‌های کشت تشکیل می شود .

وی گفت: با توجه به اینکه امکانات و تجهیزات مراکز درمان ناباروری در اکثر نقاط جهان مشابه است درمان ناباروری در این مراکز هزینه‌ای نزدیک به هم دارد.

رییس مرکز درمان ناباروری ابن سینا با بیان اینکه امروزه درمان ناباروری در جهان بین ۵ تا ۷ هزار دلار است ادامه داد: در گران‌ترین کشور‌ها سیکل با چرخه باروری بین ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار هزینه دارد، اما در کشور ما با حمایت‌های دولت و تعرفه محدود پزشکی هر سیکل باروری، به کمتر از هزار دلار یعنی معادل یک پنجم هزینه در سایر کشور‌ها رسیده است

صادقی تبار افزود: یک زوج در ایران با ۷۰۰ دلار می‌توانند یک چرخه درمان ناباروری را طی کنند و خدماتی مشابه پیشرفته‌ترین کشور‌ها بهره‌مند شوند

وی گفت: خدمات درمان ناباروری در ایران از پوشش بیمه‌ای برخوردار است در درمان ناباروری لازم است دانش ما مطابق با دانش روز دنیا باشد و در مرکز درمان ناباروری ابن سینا وابسته به جهاد دانشگاهی آخرین روش‌های درمان ناباروری با پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها در اختیار بیماران قرار می‌گیرد

وی گفت: روش‌های جدیدی، چون ngs و دستگاه‌های تایم لاپس بخشی از آخرین روش‌ها و تجهیزات درمان ناباروری است که در اختیار هموطنان قرار دارد.

رییس مرکز درمان ناباروری ابن سینا ادامه داد: انتقال جنین به رحم و لانه گزینی پیش از رحم مادر مطابق با پیشرفته‌ترین کشور‌ها در ایران انجام می شود و در حال حاضر ایران پیشرفته‌ترین کشور منطقه با موفقیت بالا در درمان ناباروری است.