نفرات برتر مسابقات دوچرخهسواری رشته کوهستان کشوری در تنکابن معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقات دوچرخهسواری رشته کوهستان با حضور دوچرخهسواران برتر کشور در پیست دوچرخهسواری کوهستان منطقه گرماپشته تنکابن برگزار شد. در این مسابقات که دوچرخه سواران در رشتههای کراس کانتری و دانهیل و در ردههای سنی نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان به رقابت پرداختند صحنههای هیجانانگیزی را رقم زدند.
در بخش کراس کانتری، نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند:
بانوان - جوانان:
🥇 ستاره کریم زاده
🥈 حسنا زارعی
🥉 عسل صالحی
بانوان - بزرگسالان:
🥇 فاطمه عباسی
🥈 نسترن فرجی
🥉 مبینا اسعدی
آقایان - نوجوانان:
🥇 علی نوین سالاری
🥈 امیر حسین میرزایی
🥉 محمدحسن دلیری
آقایان - جوانان:
🥇 پارسا برخورداری
🥈 علی خلیلی
🥉 مسیحا عطائی فر
۴: سارنگ شمس
آقایان - امید:
🥇 علیرضا اصانلو
🥈 سینا ربیعی
🥉 سید بنیامین موسوی
۴: صابر محمدی
آقایان - بزرگسالان:
🥇 فرشید صلاحیان
🥈 فراز شکری
🥉 علیرضا صفری
۴: امیرحسین زجاجی
۵: سینا امیر اعلائی
۶: نیما جمشیدی
نفرات بهتر رشته دانهیل به شرح زیر معرفی شدند:
بانوان:
🥇 نیوشا میری
🥈 سمیه داود آبادی فراهانی
🥉 ملیکا کاتوزی
آقایان - جوانان:
🥇 امیر آقایی
🥈 مهدی پور جبرئیل
🥉 سامان سلطانی
۴: ایلیا اسدی
آقایان - امید:
🥇 متین خورسند غفاری
🥈 سید امیر علی ذالفقاری
🥉 محمدرضا حاتمی
۴: رسول ابراهیمی
آقایان - بزرگسالان:
🥇 حسینزنجانیان
🥈 طاها قابلی
🥉 امیننجفی
۴: علیرضا خندان
۵: آیدینصرافی
۶: پوریا متقیان