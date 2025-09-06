به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقات دوچرخه‌سواری رشته کوهستان با حضور دوچرخه‌سواران برتر کشور در پیست دوچرخه‌سواری کوهستان منطقه گرماپشته تنکابن برگزار شد. در این مسابقات که دوچرخه سواران در رشته‌های کراس کانتری و دانهیل و در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان به رقابت پرداختند صحنه‌های هیجان‌انگیزی را رقم زدند.

در بخش کراس کانتری، نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند:

بانوان - جوانان:

🥇 ستاره کریم زاده

🥈 حسنا زارعی

🥉 عسل صالحی

بانوان - بزرگسالان:

🥇 فاطمه عباسی

🥈 نسترن فرجی

🥉 مبینا اسعدی

آقایان - نوجوانان:

🥇 علی نوین سالاری

🥈 امیر حسین میرزایی

🥉 محمدحسن دلیری

آقایان - جوانان:

🥇 پارسا برخورداری

🥈 علی خلیلی

🥉 مسیحا عطائی فر

۴: سارنگ شمس

آقایان - امید:

🥇 علیرضا اصانلو

🥈 سینا ربیعی

🥉 سید بنیامین موسوی

۴: صابر محمدی

آقایان - بزرگسالان:

🥇 فرشید صلاحیان

🥈 فراز شکری

🥉 علیرضا صفری

۴: امیرحسین زجاجی

۵: سینا امیر اعلائی

۶: نیما جمشیدی

نفرات بهتر رشته دانهیل به شرح زیر معرفی شدند:

بانوان:

🥇 نیوشا میری

🥈 سمیه داود آبادی فراهانی

🥉 ملیکا کاتوزی

آقایان - جوانان:

🥇 امیر آقایی

🥈 مهدی پور جبرئیل

🥉 سامان سلطانی

۴: ایلیا اسدی

آقایان - امید:

🥇 متین خورسند غفاری

🥈 سید امیر علی ذالفقاری

🥉 محمدرضا حاتمی

۴: رسول ابراهیمی

آقایان - بزرگسالان:

🥇 حسین‌زنجانیان

🥈 طا‌ها قابلی

🥉 امین‌نجفی

۴: علیرضا خندان

۵: آیدین‌صرافی

۶: پوریا متقیان