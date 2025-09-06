به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ معاون فرهنگی. اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: این سازمان با هدف ایجاد شور نشاط اجتماعی در بین کودکان و نوجوانان به همراه خانواده‌ها جشنواره فرهنگی و ورزشی ماهیگیری با قلاب را در بین کودکان و نوجوانان برگزار کرد .

محمدرضا اسفندیاری گفت: این جشنواره با حضور ۳۰۰ کودک و نوجوان از استان‌های آذربایجان غربی و شرقی برگزار شد شرکت کنندگان با اصول دقیق ماهیگیری آشنا شدند و بدلیل اینه فصل صید ماهی نیست کودکان ماهی‌های صید شده را دوباره به آب سد رها کردند.

وی گفت: در پایان این جشنواره از کودکانی که بیشترین صید را به لحاض وزن انجام داده بودند تجلیل شد .

برگزاری این جشنواره‌ها بهانه‌ای برای دور هم بودن کودکان و نوجوانان تا بتوانند در کنار هم لحظات شادی را سپری کنند.

جشنواره ماهیگیری کودکان و نوجوانان در دریاچه پشت سدارس