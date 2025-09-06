استاندار خوزستان از ساز و کار جدید پیش‌بینی شده برای تخصیص بودجه عمرانی دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد و گفت: دستگاه‌هایی که در زمینه جذب اعتبارات بهتر عمل کنند تخصیص بیشتری خواهند گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در نشست بررسی جذب اعتبارات دستگاه‌های اجرایی استان در استانداری خوزستان اظهار کرد: برای تخصیص بودجه عمرانی سال ۱۴۰۴ سازوکاری در نظرگرفته شده است هر دستگاهی جذب بیشتر داشته باشد تخصیص بیشتری خواهد گرفت.

وی افزود: در مقابل دستگاه‌هایی که انتظارات مورد نظر در جذب را نتوانند برآورده کند تخصیص کمتری خواهند داشت.

استاندار خوزستان تاکید کرد: باید میان دستگاه‌های فعال و منظم در زمینه جذب اعتبارات با دستگاه‌های کم‌کار تفاوتی وجود داشته باشد.

وی بیان کرد: امیدواریم تا پایان شهریور ماه جذب حداکثری اعتبارات انجام شود؛ تلاش می‌کنیم همه دستگاه‌ها به ویژه دستگاه‌هایی که جذب کمتری دارند در مدت زمان باقی مانده اسناد مالی را تحویل دهند.

موالی‌زاده در پایان بر فعال شدن بیش از پیش طرح‌های عمرانی استان تاکید کرد.

براساس این گزارش در این نشست میزان جذب دستگاه‌های استان به تفکیک هر دستگاه با حضور رییس دیوان محاسبات استان خوزستان، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان بحت و بررسی شد.