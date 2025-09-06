به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محبوب علیلو با تاکید بر ضرورت برخورد قاطع با متصرفان اراضی ملی و حفاران چاه‌های غیر مجاز اظهار کرد: ارزش اقتصادی اراضی آزادسازی شده یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است.

وی ادامه داد: ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اراضی آزادسازی شده از طریق اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع قلع و قمع شدند.

دادستان عمومی و انقلاب تبریز همچنین با اشاره به تبعات جبران ناپذیر حفر چاه‌های غیر مجاز برای محیط زیست و منابع آبی استان گفت: برای صیانت از حقوق عامه و منابع طبیعی، با دستور این مرجع از حفر ۵۲ حلقه چاه غیر مجاز در استان جلوگیری به عمل آمد ۵۳ دستگاه حفاری چاه غیر مجاز توقیف و ۱۷۴ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شد.

علیلو با تاکید بر این اصل که تغییر کاربری اراضی و فعالیت‌های غیرقانونی همچون حفر چاه‌های غیر مجاز، تخریب محیط زیست، تهدید امنیت غذایی، فرونشست زمین و از بین رفتن اراضی کشاورزی را به دنبال دارد اضافه کرد: برخورد قاطع دستگاه قضائی با متخلفان بدون هیچ مماشات و اغماضی انجام می‌شود و گامی حیاتی در راستای حفظ منابع طبیعی استان برای نسل آینده به شمار می‌رود.

این مسئول قضائی افزود: از دستگاه‌های متولی انتظار می‌رود در انجام وظایف و تکالیف قانونی و سازمانی اهتمام و جدیت لازم را در پیشگیری از تعرض و تصرف به انفال داشته باشند.