دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان شرقی از آزادسازی ۶۵۶ هکتار از اراضی ملی با مطالبهگری از دستگاههای اجرایی مرتبط با هدف حفظ منابع طبیعی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محبوب علیلو با تاکید بر ضرورت برخورد قاطع با متصرفان اراضی ملی و حفاران چاههای غیر مجاز اظهار کرد: ارزش اقتصادی اراضی آزادسازی شده یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است.
وی ادامه داد: ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی آزادسازی شده از طریق اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع قلع و قمع شدند.
دادستان عمومی و انقلاب تبریز همچنین با اشاره به تبعات جبران ناپذیر حفر چاههای غیر مجاز برای محیط زیست و منابع آبی استان گفت: برای صیانت از حقوق عامه و منابع طبیعی، با دستور این مرجع از حفر ۵۲ حلقه چاه غیر مجاز در استان جلوگیری به عمل آمد ۵۳ دستگاه حفاری چاه غیر مجاز توقیف و ۱۷۴ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شد.
علیلو با تاکید بر این اصل که تغییر کاربری اراضی و فعالیتهای غیرقانونی همچون حفر چاههای غیر مجاز، تخریب محیط زیست، تهدید امنیت غذایی، فرونشست زمین و از بین رفتن اراضی کشاورزی را به دنبال دارد اضافه کرد: برخورد قاطع دستگاه قضائی با متخلفان بدون هیچ مماشات و اغماضی انجام میشود و گامی حیاتی در راستای حفظ منابع طبیعی استان برای نسل آینده به شمار میرود.
این مسئول قضائی افزود: از دستگاههای متولی انتظار میرود در انجام وظایف و تکالیف قانونی و سازمانی اهتمام و جدیت لازم را در پیشگیری از تعرض و تصرف به انفال داشته باشند.