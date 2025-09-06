سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از آغاز مرمت بادگیر‌های تاریخی بندرپل خبر داد و گفت: این اقدام در راستای حفظ و احیای میراث فرهنگی و معماری سنتی استان انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ عباس رئیسی گفت : در این عملیات، سه بادگیر تاریخی مرمت خواهند شد و تلاش داریم با اجرای دقیق عملیات مرمتی، اصالت و هویت معماری این سازه‌ها حفظ شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به اینکه برای اجرای این عملیات، اعتباری بیش از ۹ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی اختصاص یافته است، افزود : مرمت بادگیر‌ها شامل بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده، تثبیت سازه و استفاده از مصالح سنتی مطابق با شیوه‌های معماری بومی خواهد بود.

وی به اهمیت بادگیر‌ها در معماری جنوب اشاره کرد و گفت: بادگیر‌های بندرپل نه تنها نشان‌دهنده تکنیک‌های بومی خنک‌سازی در مناطق گرم و مرطوب هستند، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی بندرعباس و هرمزگان محسوب می‌شوند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود : مرمت این بنا‌ها گامی مهم در توسعه گردشگری فرهنگی استان است و امیدواریم با تکمیل طرح ، این سازه‌ها به عنوان جاذبه‌ای شاخص برای بازدیدکنندگان و پژوهشگران معرفی شوند.

وی گفت : برنامه‌ریزی برای مرمت سایر بادگیر‌های تاریخی بندرپل نیز در دستور کار قرار دارد و این طرح‌ها به‌صورت مرحله‌ای و با اولویت‌بندی وضعیت هر سازه اجرا خواهند شد.