رئیس کنگره قلب و عروق، اعلام کرد که ایران جزو معدود کشور‌هایی است که در آن، فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی در حوزه قلب و عروق به‌طور گسترده به کار گرفته می‌شود.

بیست و پنجمین کنگره قلب و عروق با حضور چشمگیر فناوری هوش مصنوعی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر قاسمی با اشاره به آمار سازمان جهانی بهداشت گفت: «افزایش بیماری‌های قلبی عروقی در ۳۵ سال گذشته در ایران ۱۸۰ درصد بوده، اما خوشبختانه نرخ بروز این بیماری‌ها ۳۰ درصد کاهش و مرگ‌ومیر ناشی از آن ۴۰ درصد کاهش یافته است.» همچنین میزان سال‌های از دست رفته به دلیل ناتوانی‌های ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی نیز ۴۵ درصد کاهش داشته است.

رئیس کنگره افزود: «سن بروز بیماری‌های قلبی در کشور ما به ۳۲ سال رسیده که ۱۰ سال کمتر از میانگین جهانی است.»

وی از پیشرفت‌های موفقیت‌آمیز درمانی در ایران خبر داد و گفت که روش‌های نوینی مانند فناوری «ای وی ال» (سنگ‌شکن صوتی) و «مته الماس» در درمان تنگی عروق به‌ویژه در عروق محیطی پا در ایران استفاده می‌شود. این روش‌ها با ایجاد امواج صوتی یا تراشیدن کلسیم، انسداد عروق را باز می‌کنند.

دکتر قاسمی به چالش‌های اقتصادی در دسترسی به این فناوری‌ها اشاره کرد و گفت: «با افزایش قیمت ارز، بسیاری از روش‌های نوین درمانی هزینه‌های بالایی دارند و بیماران به دلیل محدودیت‌های مالی امکان استفاده از آن‌ها را ندارند؛ بنابراین همکاری بیمه‌ها برای پوشش این هزینه‌ها ضروری است.»

وی افزود که داروهای تزریقی مانند رپاتا تحت پوشش بیمه‌های خاص قرار دارند، اما تجهیزات گران‌قیمت قلب و عروق باید توسط بیمه‌های پایه نیز پوشش داده شود.

وی همچنین تاکید کرد که هزینه‌های تصویربرداری قلبی-عروقی تا ۷۰۰ درصد افزایش یافته و در حال حاضر یک آنژیوپلاستی نزدیک به ۵۰۰ میلیون تومان هزینه دارد. پوشش بیمه‌ای این خدمات نیز که قبلاً تا ۹۰ درصد بود، با افزایش نرخ ارز کاهش یافته است.

دکتر قاسمی در پایان خاطرنشان کرد که بیش از ۸۰ درصد بیماران نیازمند جراحی‌های باز قلب، اکنون با روش‌های بسته و آندوسکوپی درمان می‌شوند و در کنگره امسال روش‌های نوین درمانی در این زمینه معرفی خواهد شد. همچنین اعلام کرد به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت، ۴۰ متخصص قلب و عروق مورد نیاز است.

این کنگره با ۳۴۳ موضوع سخنرانی، ۸۰ پنل و ۲۹۰ ارائه علمی برگزار شده و سخنرانانی از کشورهای استرالیا، آمریکا، انگلستان، عمان، ترکیه، فرانسه و آلمان به صورت حضوری و آنلاین در آن حضور دارند.