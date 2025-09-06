وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش تعرفه واردات خودرو عزم خود را جزم کرد و آن را به سرانجام رساند تا با واردات بیشتر بازار به تعادل واقعی برسد، هرچند با گذشت حدود نیمی از سال هنوز واردات خودرو اثری در بازار نداشته است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما با کاهش تعرفه واردات خودرو به ۲۰ درصد برای خودرو‌های با حجم موتور کمتر از ۲۰۰۰ سی سی و همچنین شکسته شدن انحصار واردات خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی پس از ۱۳ سال، امیدواری‌ها برای تعدیل قیمت‌ها در بازار افزایش یافته است.

تحولات اخیر بازار خودرو در ایران، دو تغییر مهم را رقم زده است: نخست، کاهش تعرفه واردات خودرو و دوم، شکسته شدن انحصار ۱۳ ساله خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی که به گفته مقامات وزارت صمت، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش قیمت این دسته از محصولات ایفا کند.

سیدحامد عاملی، معاون وزیر صمت می‌گوید: امسال برای نخستین بار پس از ۱۳ سال خودرو‌های با حجم موتور بالا وارد کشور می‌شود که می‌تواند قیمت این رده از محصولات را تعدیل کند. همچنین با تعرفه ۲۰ درصدی برای خودرو‌های اقتصادی، شرایط ثبات قیمت و تنظیم بازار برای مصرف‌کننده واقعی فراهم می‌شود.



وی همچنین از رشد ۲۵ درصدی واردات نسبت به سال گذشته خبر داده و اعلام کرده است که امسال ۲۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور خواهد شد.

آیا کاهش تعرفه کافی است؟

با وجود این تحولات، کارشناسان نگاه محتاطانه‌ای دارند. ابراهیمی‌نژاد، کارشناس خودرو می‌گوید: تعرفه، مهم‌ترین عامل گرانی خودرو در ایران بود. کاهش اخیر می‌تواند بخشی از مشکل را حل کند، اما هزینه‌های جانبی همچنان قیمت را بالا نگه می‌دارد.





این هزینه‌ها شامل حمل‌ونقل، بیمه، مالیات بر ارزش افزوده و سود واردکننده است که باعث می‌شود حتی پس از کاهش تعرفه‌ها، خودرو‌های وارداتی همچنان ۷۰ تا ۲۸۰ درصد گران‌تر از قیمت جهانی عرضه شوند.

تولید داخلی همچنان گرفتار

در طرف دیگر، تولید داخلی نیز از مشکلات مزمن رنج می‌برد. کاهش میزان تولید( تیراژ، کمبود قطعات و هزینه بالای تولید، باعث افزایش قیمت تمام‌شده شده است.

محمدرضا پوردهقان، نماینده اردکان در این باره گفت: اگر انحصار ادامه پیدا کند و کیفیت ارتقا نیابد، اما قیمت همچنان بالا باشد، این ظلم آشکار به مصرف‌کننده است.

به گفته کارشناسان، گران بودن واردات و ناکارآمدی تولید داخلی، مصرف‌کننده ایرانی را در یک چرخه بن‌بست قرار داده است.

آیا واردات می‌تواند قیمت‌ها را بشکند؟

برخی تحلیلگران امیدوارند ورود خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و افزایش حجم واردات، رقابت ایجاد کند و قیمت‌ها را کاهش دهد. اما کارشناسانی مانند کریمی‌سنجری هشدار می‌دهند: تا زمانی که رقابت واقعی میان تولیدکننده و واردکننده شکل نگیرد، واردات تأثیر جدی بر قیمت خودرو‌های داخلی نخواهد داشت.

هرچند کاهش تعرفه به ۲۰ درصد و ورود خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی می‌تواند فضای بازار را اندکی رقابتی‌تر کند، اما واقعیت این است که هزینه‌های جانبی واردات از حمل‌ونقل و بیمه گرفته تا مالیات و سود واردکننده، همچنان باعث می‌شود قیمت خودرو‌های خارجی در ایران بسیار بالاتر از نرخ جهانی باشد.





به نظر می‌رسد تنها با ترکیب سیاست‌های کاهش تعرفه، مدیریت واردات، آزادسازی تدریجی بازار و اصلاح ساختار تولید داخلی، می‌توان به رقابتی شدن واقعی بازار خودرو و تعدیل پایدار قیمت‌ها امیدوار بود.

گزارش مکتوب از فائزه شعبانی