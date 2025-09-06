به‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، یک دوره مسابقات طناب کشی کارگران استان باحضور هشت تیم کارگران جوانرود، سیمان سامان، ذوب آهن بیستون، جهان فولادغرب ، تیم الف وتیم ب کارخانه قندبیستون، ایران خودروکرمانشاه وشرکت گازکرمانشاه از کارخانجات استان کرمانشاه درسالن ورزشی روستای سنقرآبادبخش بیستون برگزارشد .

درپایان تیم ذوب آهن بیستون به مقام قهرمانی رسید وتیم های سیمان سامان و کارخانه قندبیستون مقامهای دوم و سوم را از آن خود کردند .