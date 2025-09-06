به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل آموزش و پرورش استان در مانور بازگشایی مدارس یاسوج گفت: این برنامه با هدف ایجاد آمادگی کامل مدارس برای استقبال از دانش‌آموزان و اجرای هرچه بهتر طرح مهر در سراسر استان برگزار می‌شود.

ایوب رضایی افزود: مانور بازگشایی مدارس یکی از برنامه‌های مهم و راهبردی پروژه مهر است که نقش مؤثری در حضور پرنشاط و باانگیزه دانش‌آموزان در کلاس‌های درس ایفا می‌کند.

رضایی با بیان اینکه در جریان این مانور، فضا‌های آموزشی، تجهیزات، وضعیت بهداشت و ایمنی مدارس به‌طور کامل ارزیابی می‌شود، افزود: هدف اصلی از اجرای این مانور، شناسایی و رفع نواقص احتمالی و فراهم‌سازی محیطی ایمن، استاندارد و بانشاط برای دانش‌آموزان و معلمان است.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری همه عوامل اجرایی و مدیران مدارس، ادامه داد: این مانور در مدارس سراسر استان برگزار می‌شود تا زمینه را برای بازگشایی رسمی مدارس در اول مهر فراهم شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ادامه داد: اجرای مانور بازگشایی مدارس، فرصتی برای ایجاد هماهنگی، انسجام و آمادگی کامل مجموعه تعلیم و تربیت است تا سال تحصیلی جدید برای دانش‌آموزان با امید، انگیزه و آرامش بیشتری آغاز شود.