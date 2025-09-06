به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این طرح که بخشی از محور ۳۵ کیلومتری بهبهان–زیدون است که در سه قطعه تعریف شده و اجرای آن نقش مهمی در افزایش ایمنی تردد و تقویت ظرفیت ترانزیتی جنوب کشور خواهد داشت.

در این پروژه حجم گسترده‌ای از عملیات شامل ۲،۵ میلیون مترمکعب خاکبرداری، ۷۰۰ هزار مترمکعب خاکریزی، ۱۳ هزار مترمکعب بتن‌ریزی، ۷۵ هزار مترمکعب زیراساس، ۱۱۷ هزار مترمکعب اساس و ۱۰۶ هزار تن آسفالت پیش‌بینی شده است. هدف نهایی، چهارخطه کردن مسیر و فراهم‌سازی بستر ایمن و پایدار برای تردد خودروهاست.