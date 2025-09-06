به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان در این آیین با اشاره به رسالت هنرمندان در جامعه اسلامی گفت: هنرمندان باید همت کنند که قلم و بیان خود را برای تعالی اسلام، کشور و امت اسلامی به کار گیرند.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسینی با تأکید بر نقش هنر در تقویت ارزش‌های دینی و اجتماعی، این جشنواره را فرصتی برای پیوند میان هنر، مسجد و مردم دانست.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان، نیز با اشاره به شمار مساجد شهرستان گفت: شهرستانی که دارای ۴۰۰ مسجد است باید ۴۰۰ گروه تئاتر فعال نیز داشته باشد.

میثم نمکی افزود: که بیش از ۲۰۰ کانون فرهنگی و هنری در مساجد کاشان فعال هستند و این ظرفیت بستر مناسبی برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی و هنری فراهم کرده است.

چهارمین جشنواره تئاتر مردمی بچه‌های مسجد» کاشان از ۱۷ تا ۲۰ شهریور به یاد هنرمند شهید مجید معصومی برگزار می‌شود.