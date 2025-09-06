دبیر کنگره قلب و عروق از ورود گوشی‌های قلب مجهز به هوش مصنوعی خبر داد که توانایی تشخیص دقیق بیماری‌های قلبی را دارد. همچنین در این کنگره، نقش کاهش وزن و دارو‌های ضدانعقادی در کاهش مرگ و میر بیماری‌های قلبی و سکته‌های مغزی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دبیر کنگره قلب و عروق از ورود گوشی‌های جدید قلب مجهز به هوش مصنوعی به بازار خبر داد که قادر است در هر نقطه از قلب بیماری‌های مختلف را با جزئیات دقیق تشخیص دهد. دکتر مسعود اسلامی گفت: «هم‌اکنون هوش مصنوعی در سونوگرافی قلب و سی‌تی آنژیو به کار گرفته شده و دستگاه‌های پوشیدنی مانند ساعت‌های هوشمند نیز قادر به تشخیص بیماری‌های ریتم قلبی و اندازه‌گیری مکرر فشار خون در طول روز هستند. این فناوری‌های نوین در کنگره امسال معرفی خواهند شد.»

وی همچنین به نقش کاهش وزن در بهبود سلامت قلب اشاره کرد و افزود: «کاهش وزن می‌تواند مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی را به طور چشمگیری کاهش دهد. در بیمارانی که شاخص توده بدنی (BMI) بالای ۲۸ دارند، مجاز به استفاده از داروهای مجاز کاهش وزن هستیم که این اقدام می‌تواند تا ۵۸ درصد مرگ و میر را کاهش دهد.» دکتر اسلامی تاکید کرد که به دلیل احتمال عوارض خطرناک، مصرف این داروها باید تحت نظر متخصص انجام شود.

دبیر کنگره همچنین اعلام کرد که پیشگیری از سکته‌های مغزی ناشی از بیماری‌های قلبی یکی از موضوعات مهم این دوره است و روش‌های نوین درمانی در این زمینه بررسی خواهد شد. وی افزود: «داروهای ضد انعقادی می‌توانند بیش از ۵۰ درصد سکته‌های مغزی را تا ۵۰ درصد کاهش دهند.»