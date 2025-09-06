استاندار تهران با تأکید بر لزوم تقویت زیرساخت‌های نظارتی و هوشمندسازی انبار‌های اموال تملیکی در استان، گفت: باید مبارزه با قاچاق از مبادی و مناطق مرزی ساماندهی و مدیریت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدصادق معتمدیان در بازدید از اداره‌کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران گفت: اولویت استان تهران در شرایط کنونی، تکمیل طرحهای عمرانی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم در حوزه نظارت و کنترل انبارهاست.

وی با تاکید بر توجه جدی بر حفاظت از انبار‌های اموال تملیکی در کشور و ارتقای زیرساخت‌های حفاظتی و کنترلی مناسب گفت: در همین راستا لازم است از ظرفیت مشاوران توانمند بهره گرفته شده و موضوع هوشمندسازی در انبار‌ها با جدیت دنبال شود.

معتمدیان ادامه داد: اتصال سامانه‌های مرتبط و ایجاد شبکه نظارت الکترونیک می‌تواند بخش عمده‌ای از آسیب‌های موجود در فرآیند انبارداری را برطرف کند و موجب شفافیت و ارتقای اعتماد عمومی شود.

استاندار تهران همچنین با اشاره به ضرورت مولدسازی دارایی‌ها تأکید کرد: آمادگی داریم در چارچوب اختیاراتی که از سوی سران قوا به استانداران واگذار شده است، املاک مازاد یا راکد در مسیر ارزش‌آفرینی برای استان قرار دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از شیوه فعلی مبارزه با قاچاق کالا گفت: این کالا‌ها باید قبل از رسیدن به تهران در استان‌های مرزی شناسایی و مدیریت و کنترل شوند تا شاهد ورود گسترده کالا‌های قاچاق به بازار تهران نباشیم.

معتمدیان با تاکید بر تاثیر بیشتر تقویت سیستم‌های کنترلی در مبادی ورودی و مرز‌ها عنوان کرد: تغییر رویکرد در این حوزه می‌تواند هم امنیت بازار را حفظ کند و هم تبعات اجتماعی منفی را کاهش دهد.

وی با اشاره به همکاری کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌ها گفت: استان تهران آمادگی دارد با هماهنگی وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، فرآیند‌های نظارتی و انبارداری را هوشمندسازی کند و آسیب‌ها و معضلات موجود را به حداقل برساند.

معتمدیان ضمن قدردانی از تلاش کارکنان اداره‌کل اموال تملیکی استان تهران، بر لزوم برگزاری جلسات مشترک با ستاد اجرایی فرمان امام و سایر نهاد‌های ذیربط برای حل مشکلات تأکید کرد.