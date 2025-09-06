پخش زنده
امروز: -
معاون فرهنگی هنری ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور از اجرای پویش سرود «محمد امین» در ۱۵۰۰ کانون فرهنگی هنری مساجد سراسر کشور، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از شبستان، آقای نیلی معاون فرهنگی هنری ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور با تبریک فرا رسیدن میلاد حضرت محمد مصطفی (ص)، گفت: پویش سرود «محمد امین» همزمان با هزار و پانصدمین سالروز ولادت پیامبر اکرم (ص) در ۱۵۰۰ کانون فرهنگی هنری مساجد سراسر کشور اجرا میشود.
وی ادامه داد: ولادت پیامبر (ص) آغاز فصلی نو در تاریخ بشریت و نقطه عطفی در گسترش رحمت، اخلاق و معنویت است و امسال که هزار و پانصد سال از آن میلاد مبارک میگذرد، جامعه اسلامی و جهانی بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی پیام صلح، برادری و مهرورزی آن رسول رحمت (ص) است.
آقای نیلی با اشاره به جایگاه هنر و به ویژه سرود در انتقال سیره و تعالیم نبوی، افزود: سرود بهعنوان زبانی جمعی، شورانگیز و اثرگذار، میتواند حامل این پیام والا باشد و نسل امروز را با سیره و آموزههای پیامبر اکرم (ص) پیوند دهد، بنابراین ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور، پویش سرود «محمدامین» را به مناسبت هزار و پانصدمین سالروز ولادت آن حضرت (ص) طراحی و اجرا میکند تا با همصدایی گروهها و اقشار مختلف، پژواک محبت و وحدت در فضای جامعه طنینانداز شود.
وی تصریح کرد: این پویش در ۱۵۰۰ نقطه در سراسر ایران اسلامی به همت گروههای سرود کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور با هدف گرامیداشت هزار و پانصدمین سالروز میلاد نبی مکرم اسلام (ص)، تقویت روحیه همبستگی و نشاط اجتماعی، ایجاد پیوند میان نسل جوان با فرهنگ و سیره نبوی، ترویج ارزشهای رحمت، اخلاق و مهربانی در قالب هنر جمعی از ۱۴ تا ۲۱ شهریور ماه (همزمان با هفته وحدت) اجرا میشود.
معاون فرهنگی هنری ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور تاکید کرد: گروههای سرود مسجدی علاقهمند شرکت در این پویش باید سرود را در صحن یا محیط پیرامونی مسجد یا در قالب جشنهای هفته وحدت اجرا کنند
آقای نیلی اضافه کرد: ستادهای استانی در سراسر کشور، این آثار را پس از بارگذاری در سامانه بچههای مسجد ارزیابی میکنند و به گروههای برتر بر اساس ارزیابی کلیپهای ارسالی جوایز نقدی از ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال اهدا خواهد شد.