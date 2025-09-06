به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس هیأت سوارکاری شهرستان نطنز گفت: در این همایش حدود ۱۵۰ سوارکار از ۲۵ استان کشور استعداد وتوانایی اسب‌های پرورش یافته با نژاد ایرانی را به تماشا گذاشتند.

مرتضی میرمحمد افزود: هدف از برگزاری این همایش، ترویج صنعت اسب‌داری و آشنایی جوانان و نوجوانان و خانواده‌ها با نژاد اسب ایرانی و نحوه نگهداری و پرورش اسب‌های نژاد ایرانی است.

محمد قائینان، مسئول کمیته شو سواره هیأت سوارکاری استان اصفهان نیز با اشاره به ثبت همایش سوارکاری شهرستان نطنز در تقویم گردشگری کشور گفت: اسب‌هایی از نژاد کرد، عرب و دره‌شور در این همایش حضور داشتند و قرار است این رویداد ورزشی خاص و ابداعی استان اصفهان ثبت جهانی شود.