جرمی کوربین عضو پارلمان انگلیس گفت: دولت انگلیس با وجود نسل کشی در غزه از اسرائیل حمایت میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه الجزیره مباشر، جرمی کوربین عضو پارلمان انگلیس اعلام کرد، دولت این کشور با وجود نسل کشی در غزه، به تبادل اطلاعات با اسرائیل ادامه میدهد.
دولت انگلیس از اسرائیل حمایت میکند و استفاده از سلاح گرسنگی در غزه را که در تضاد با قوانین بین الملل است نادیده میگیرد. تظاهرات حمایت از غزه در کشورهای اروپایی بسیار مهم است، زیرا بیانگر میزان همدردی این کشورها با مردم نوار غزه است. اکثر کشورهای جهان از اسرائیل در جنگ علیه غزه حمایت میکنند.