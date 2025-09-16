به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل این واحد صنعتی با بیان اینکه این شرکت در سال ۱۳۹۸ با ۵ نفر نیرو کار خود را آغازکرده است، گفت: این شرکت در سال ۱۴۰۱ با تولید موتور‌های الکتریکی کم مصرف و هوشمند موفق به کسب عنوان شرکت دانش بنیان شد.

مهدی روشنی با اشاره به اینکه این واحد صنعتی در حال حاضر ۸۰ نفر نیروی کار دارد؛ افزود: این واحد صنعتی با تکیه بردانش فنی و نیرو‌های متخصص توانسته موتور‌های الکتریکی با استاندارد‌های روز کشور و مصرف یک سوم برق درمقایسه با موتور‌های الکتریکی موجود در بازار تولید و به بازار عرضه کند.

وی گفت: این شرکت سالانه بیش از ۵۰ هزار دستگاه موتور الکتریکی کم مصرف تولید می‌کند ومحصولات این شرکت در محصولات سرمایشی استفاده می‌شود.

مدیرعامل این واحد صنعتی همچنین از توافق این شرکت با وزارت نیرو در زمینه تعویض موتور‌های قدیمی کولر‌های آبی با موتور‌های کم مصرف این شرکت هم خبر داد.

لطف الله دلیری؛ سرپرست واحد مهندسی این شرکت دانش بنیان نیزبا بیان اینکه موتور‌های الکتریکی بی ال دی سی راندمان ۹۰ درصدی در مصرف برق دارند؛ گفت: این موتور‌های هوشمند محدودیت دور ندارند و قابل کنترل با تلفن همراه از راه دور هستند.

ناصر کلانتری؛ مدیر کنترل کیفیت این شرکت دانش بنیان هم گفت: توان موتور‌های تولیدی این شرکت در اتاق ساکت آزمایش می‌شود و در صورت تایید محصول تولیدی به واحد بسته بندی ارسال می‌شود.