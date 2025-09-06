از ابتدای سال تاکنون وضعیت ۱۱۴ طرح صنعتی متوقف شده رصد، پایش شده است و پیگیری و تعیین تکلیف آنها در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه هدایت و پشتیبانی از فرآیند‌های انتقال طرح‌های صنعتی به مرحله بهره برداری به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی در دستور کار شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد قرار گرفته است افزود: با هدف فعال سازی ظرفیت‌های تولید و ایجاد اشتغال پایدار ۱۱۰ طرح صنعتی فعال در حال ایجاد و راه اندازی واحد و خطوط تولیدشان در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان هستند که تلاش شده با هدایت و پشتیبانی‌های لازم تاکنون ۴۷ طرح با اشتغال ۶۲۵ نفر به مرحله بهره برداری برسند و وارد چرخه تولید شوند.

امیربیکی با اشاره به اجرای برنامه‌های ارتقای بهره وری در سطوح مختلف شرکت گفت: بهبود فرایند‌های داخلی، کاهش هزینه‌ها و افزایش اثربخشی عملکردی در راستای بهره برداری بهینه از منابع انسانی نیز از جمله برنامه‌هایی است که با جدیت در حال انجام است.

معاون برنامه ریزی شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد در خصوص راهبری شرکت‌های خدماتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی تصریح کرد: نظارت؛ مدیریت و ارتقای شرکت‌های خدماتی برای بهبود کیفیت زیرساخت‌ها و خدمات در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در طول سال با برگزاری مجامع مختلف دنبال می‌شود که از ابتدای سال جاری ۱۰ مجمع عملکرد شرکت‌های خدماتی برگزار شده است.

وی با اشاره به ضرورت هوشمندسازی مدیریت شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر برنامه هوشمندسازی در دو شهرک یزد و جهان آباد میبد در حال پیاده سازی و اجراست تا بتوان با بهره گیری از فناوری‌های نوین ضمن استقرار مدیریت موثر، با نظارت دقیق برای حفظ و نگهداری منابع و زیرساخت‌ها برنامه ریزی کرد.