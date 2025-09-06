پخش زنده
امروز: -
پیشبینی میشود بیش از ۵۰۰ هزار تن چغندرقند در شهرستان پیرانشهر تولیدشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پیرانشهر با اشاره به آغاز برداشت چغندرقند در این شهرستان گفت: پیشبینی میشود بیش از ۵۰۰ هزار تن محصول در این شهرستان تولید و برداشت شود.
عمر علیپور افزود: سطح زیرکشت چغندرقند در شهرستان پیرانشهر در سال زراعی جاری هفت هزار و ۸۰۰ هکتار است که این میزان در مقایسه با سطح ابلاغی، حدود ۶۰۰ هکتار کاهش یافته است.
علیپور، با بیان اینکه الگوی کشت و اجرای سیاستهای اصلاح الگوی زراعت در این شهرستان به عنوان قطب تولید چغندرقند، به طور کامل رعایت شده است، اظهارکرد: بخش عمدهای از نیاز آبی مزارع چغندرقند تا اوایل تیرماه از طریق بارندگیهای طبیعی تأمین و برهمین اساس حدود ۲۵ درصد در مصرف آب کشاورزی و منابع آبی شهرستان صرفه جویی خواهد شد.
وی گفت: چغندرقند تولیدی ضمن تأمین نیاز کارخانه قند شهرستان، بخشی نیز برای تأمین سایر شهرستانهای استان ارسال خواهد شد.
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان پیرانشهر یادآور شد: پارسال ۵۰۳ هزار تُن چغندرقند از سطح هفت هزار و ۳۰۰ هکتار اراضی کشاورزی این شهرستان برداشت شد که نسبت به چند سال گذشته بی سابقه بوده است.