به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پیرانشهر با اشاره به آغاز برداشت چغندرقند در این شهرستان گفت: پیش‌بینی می‌شود بیش از ۵۰۰ هزار تن محصول در این شهرستان تولید و برداشت شود.

عمر علیپور افزود: سطح زیرکشت چغندرقند در شهرستان پیرانشهر در سال زراعی جاری هفت هزار و ۸۰۰ هکتار است که این میزان در مقایسه با سطح ابلاغی، حدود ۶۰۰ هکتار کاهش یافته است.

علیپور، با بیان اینکه الگوی کشت و اجرای سیاست‌های اصلاح الگوی زراعت در این شهرستان به عنوان قطب تولید چغندرقند، به طور کامل رعایت شده است، اظهارکرد: بخش عمده‌ای از نیاز آبی مزارع چغندرقند تا اوایل تیرماه از طریق بارندگی‌های طبیعی تأمین و برهمین اساس حدود ۲۵ درصد در مصرف آب کشاورزی و منابع آبی شهرستان صرفه جویی خواهد شد.

وی گفت: چغندرقند تولیدی ضمن تأمین نیاز کارخانه قند شهرستان، بخشی نیز برای تأمین سایر شهرستان‌های استان ارسال خواهد شد.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان پیرانشهر یادآور شد: پارسال ۵۰۳ هزار تُن چغندرقند از سطح هفت هزار و ۳۰۰ هکتار اراضی کشاورزی این شهرستان برداشت شد که نسبت به چند سال گذشته بی سابقه بوده است.