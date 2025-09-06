به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) اصفهان گفت: پیام ظفری ۳۵ ساله به دلیل آسیب مغزی در بیمارستان کاشانی بستری شده و پس از مرگ مغزی با رضایت خانواده اش به الزهرا منتقل شد و پس از تایید مرگ مغزی امروز تحت عمل جراحی برداشت اعضا قرار گرفت و کلیه‌ها، کبد و قرنیه‌های این جوان به پنج بیمار نیازمند پیوند زده شد.

مریم خلیفه سلطانی افزود: مسعود خواجه پور ۳۲ ساله هم که به دلیل خونریزی مغزی در بیمارستان امین اصفهان بستری بود پس از مرگ مغزی با رضایت خانواده فداکار وی، به بیمارستان الزهرای اصفهان منتقل شد و روز پنجشنبه در عمل جراحی، ۲ کلیه، کبد و ۲ قرنیه مسعود به ۵ بیمار نیازمند در فهرست انتظار پیوند اهدا شد.

به گفته وی در روز چهارشنبه هم علی مقاره عابد ۳۵ ساله که به دلیل آسیب مغزی در بیمارستان الزهرا بستری بود پس از انجام مراحل قانونی، تایید مرگ مغزی و اخذ رضایت از خانواده ایثارگر وی تحت عمل جراحی برداشت اعضا قرار گرفت و کلیه‌ها کبد او به سه بیمار نیازمند عضو اهدا شد.

وی با قدردانی از خانواده این سه مرحوم بیان کرد: تصمیم بزرگ این خانواده در لحظاتی سرشار از اندوه، بار دیگر جلوه‌ای از انسانیت، ایثار و فداکاری در جامعه را به نمایش گذاشت.

امسال ۳۲ فرد دچار مرگ مغزی در استان اصفهان با اخذ رضایت از خانواده به مرحله اهدای عضو رسیدند که ۸۸ عضو از آنها به بیماران نیازمند پیوند، زندگی دوباره بخشید.

اعضای قابل اهدا از فرد مرگ مغزی شامل قلب، ریه‌ها، کبد، روده‌ها، لوزالمعده (پانکراس) و کُلیه‌هاست؛ علاوه بر این، برخی از بافت‌های بدن از جمله پوست، قرنیه، تاندون، غضروف، استخوان و دریچه قلب نیز قابل پیوند است.

سالانه حدود سه هزار مرگ مغزی قابل اهدا در کشور رخ می‌دهد که از این تعداد تنها هزار مرگ مغزی به مرحله اهدا رسیده و اعضای قابل اهدای ۲ هزار بیمار مرگ مغزی به خاک سپرده می‌شود.

چنانچه از هر بیمار مرگ مغزی سه عضو اهدا شود، حدود ۶ هزار عضو قابل پیوند به مرحله اهدا می‌رسد.