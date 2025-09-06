به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ مجید پارسا در حاشیه مانور بازگشایی مدارس شهر تهران در منطقه 4 گفت: بجز در برخی دروس مدارس فنی و حرفه ای, کسری کتاب درسی نداریم و دانش آموزان می توانند با هماهنگی مدیران مدارس کتاب های درسی را تحویل بگیرند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه از حدود 500 مدرسه بازدید شده است، گفت: در مهر امسال با اضافه شدن ۲۲ مدرسه و حدود ۳۱۵ کلاس درس جدید مراکز آموزشی ما به 2 هزار و 672 مرکز خواهد رسید.

پارسا گفت: میانگین تراکم دانش‌آموزان عدد ۳۳ است و میانگین تراکم دانش‌آموزی کشور حدود ۲۶ دانش‌آموز است.

مجید پارسا گفت: در شهر تهران یک میلیون و ۲۸۰ هزار دانش‌آموز و حدود ۵۴ هزار معلم در سال گذشته داشتیم و در سال جدید هیچ کلاسی بدون معلم نخواهیم داشت.